Microsoft voudrait vendre son Surface Duo plus tôt que prévu

Officiellement, le Surface Duo, à savoir le smartphone pliable de Microsoft avec deux écrans, doit arriver au second semestre de 2020. Mais Microsoft voudrait bien le sortir plus tôt et plus exactement au cours de l’été.

Selon les dires de Windows Central, une grande partie du logiciel et du matériel est quasiment finie et Microsoft espérerait que toute la partie logicielle soit complète d’ici le début du mois d’avril, ce qui permettrait d’entamer une production dans les semaines qui suivent pour une commercialisation pendant l’été.

Du côté des caractéristiques techniques, Microsoft choisirait le processeur Snapdragon 855. Ce serait une petite déception pour le coup sachant qu’il s’agit d’un processeur sorti l’année dernière. De plus, le support de la 5G ne serait pas au rendez-vous. Là encore, c’est embêtant étant donné que 2020 va être l’année des smartphones 5G, tout particulièrement sur les modèles haut de gamme. Pour le reste, le Surface Duo aurait 6 Go de RAM et commencerait avec 64 Go, avec d’autres modèles disponibles pour avoir davantage de stockage.

Il faut savoir que Microsoft a commencé à travailler sur le Surface Duo en 2016. L’appareil était connu sous le nom de code Andromeda durant son développement et Microsoft aurait dû le commercialiser en 2018 avec Windows Mobile. Mais les plans ont changé et Microsoft a finalement préféré partir avec Android.