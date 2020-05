La sortie de Star Wars Episode l: Racer est repoussée sur PS4 et Switch

Star Wars Episode I: Racer, le jeu culte sorti à l’origine en 1999, devait faire son retour sur PlayStation 4 et Switch aujourd’hui même. Ce ne sera finalement pas le cas, comme l’annonce le studio Aspyr.

Dans un tweet, Aspyr indique :

We are so excited to share Star Wars Episode l: Racer with you soon! Unfortunately, due to the ongoing work from home requirements across the industry, the game will be further delayed on Nintendo Switch and PlayStation 4. We’ll be back with an update as soon as possible.

— Aspyr (@AspyrMedia) May 11, 2020