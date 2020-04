Star Wars Episode I: Racer : le jeu culte arrive sur PS4 et Nintendo Switch le 12 mai prochain

Star Wars Episode I: Racer est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs jeux vidéo de la licence Star Wars, et incidemment l’un des meilleurs titres de la Nintendo 64 (qui n’en manquait pourtant pas). Inspiré du film La Menace Fantôme, Star Wars Racer est sans aucun doute aussi le jeu de course futuriste le plus réussi… après la licence Wipeout bien sûr. 21 ans après la sortie du jeu original, cette référence du genre sera bientôt disponible sur PS4 et Nintendo Switch, le 12 mai prochain exactement, au prix de 15 euros (disponible en téléchargement).

La version PS4 et Nintendo Switch de Star Wars Racer devrait être assez proche de la version PC sortie l’an dernier

Cette version bénéficiera de graphismes lissés – mais les textures piqueront un peu les yeux – et gardera bien sûr les atouts du jeu d’origine, soit 25 pilotes jouables (dont le très jeune Anakin Skywalker), plusieurs circuits sur des planètes emblématiques de la licence (Tatooine, Baroonda), et toujours ce gameplay aux petits oignons qui donne réellement l’impression de piloter un pod-racer. Hâte !