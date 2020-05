Diablo 2 : une version remastered sortirait cette année

Depuis la sortie de Diablo 3, et plus fort encore avec l’annonce de StarCraft : Remastered, les fans de Blizzard n’avaient plus qu’une idée en tête : une nouvelle version de Diablo 2. D’après le lead designer du titre original, le processus pourrait bien être plus difficile que prévu. Il avait même affirmé « ne pas croire que beaucoup d’assets avaient survécu » pour contribuer à un éventuel retour du jeu. Aussi, l’idée est longtemps restée à l’étape de doux rêve de vieux fan. Mais d’après le site français Actugaming, on serait bien plus proche que ça de ce fameux remaster.

Les sources du site affirment en effet qu’un studio d’Activision, Vicarious Visions, travaillerait actuellement sur un jeu remastered pour l’entreprise. Prévu pour le dernier trimestre de cette année, ce serait bel et bien Diablo 2 : Resurrected. Après avoir dévoilé avec succès bien avant les annonces officielles Overwatch 2, Diablo 4 et la prochaine extension de World of Warcraft, on peut se dire que les sources sont fiables. Reste à voir maintenant, si le jeu finit par sortir, à quel point Blizzard aura appris de ses erreurs avec le fiasco Warcraft 3 : Reforged.