Stadia : Google prépare le streaming 4K/HDR sur Android TV

Alors que le concept même de Stadia n’avait pas convaincu tout le monde, la sortie de l’appareil n’a pas aidé : de nombreuses promesses n’ont manifestement pas été tenues, ce qui a rendu le public d’autant plus méfiant. Mais Google continue le travail sur son appareil malgré tout, et après le déploiement de streaming web 4K et l’ajout de surround sound en 5.1, l’entreprise semble travailler sur l’ajout d’une fonctionnalité de streaming en 4K et en HDR directement depuis les Android TV, mais également d’un système de chat intégré afin de concurrencer les autres services.

D’autres fonctionnalités gaming sont également prévues : ainsi, on pourra partager les captures d’écrans sous forme de liens, mais aussi avoir accès à une liste de succès, identique à ce que proposent déjà Steam, Microsoft avec sa Xbox et Sony avec ses trophées. On ne sait pas encore quand ces fonctions doivent arriver sur le service de Google, l’idée optimiste étant que ceux qui s’inscrivent pour la version d’essai de deux mois y auront accès. Quoi qu’il en soit, le plus tôt sera le mieux pour l’appareil qui peine encore à convaincre.