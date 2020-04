Spotify atteint 130 millions d’abonnés payants et renoue avec les profits

Spotify a partagé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2020 et tous les indicateurs sont en hausse. Ce n’est pas une surprise en soi : beaucoup de personnes ont voulu se divertir avec la musique pendant le confinement.

Le service de streaming musical dit avoir 130 millions d’abonnés payants à ce jour, contre 100 millions l’année dernière à la même période. En regroupant les comptes gratuits (financés par la publicité) et les comptes payants, Spotify dit avoir 286 millions d’utilisateurs, contre 217 millions il y a un an, soit une hausse de 31%.

Au niveau des finances, Spotify renoue avec les profits. Le groupe a eu un bénéfice net d’un million d’euros, contre une perte de 142 millions d’euros un an plus tôt. Son chiffre d’affaires est de 1,85 milliard d’euros, contre 1,51 milliard d’euros un an plus tôt.

Il est intéressant de noter que les usages ont évolué depuis peu. Alors que l’utilisation sur les smartphones et dans les voitures a chuté au cours des dernières semaines de mars, l’utilisation depuis les consoles (comme la Xbox One et la PlayStation 4) a fait un bond au cours du premier trimestre. De plus, Spotify dit avoir constaté une baisse sensible des utilisateurs actifs quotidiens et de la consommation dans les marchés durement touchés comme l’Italie. « Mais au cours des dernières semaines, nous avons vu l’écoute commencer à rebondir et, sur de nombreux marchés, la consommation a repris de manière significative », souligne le service de streaming.