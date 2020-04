Google Stadia accueille PUBG et va ajouter FIFA et Star Wars

Google a tenu aujourd’hui un Stadia Connect où plusieurs annonces en rapport avec les jeux vidéo ont été faites. Il a notamment été question de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) et des jeux d’Electronic Arts qui arrivent sur la plateforme de cloud gaming de Google.

PUBG fait ses débuts aujourd’hui sur Stadia. Il sera d’ailleurs gratuit au mois de mai pour tous ceux qui ont Stadia Pro. De plus, l’accès à PUBG sur Stadia inclut le pass Survivant : Cold Front et on retrouve le cross-play pour jouer avec les joueurs consoles.

Google a aussi annoncé un partenariat avec Electronic Arts qui va proposer ses jeux Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden NFL et FIFA. Ce sera pour cet automne (une date précise n’a pas encore été communiquée). D’autres jeux EA arriveront sur Stadia en 2021.

Google prévoit également de lancer Crayta en exclusivité sur Stadia cet été, il sera gratuit pour les membres avec Stadia Pro. Crayta est une plateforme de création et de partage de jeux collaboratifs qui tourne avec l’Unreal Editor 4 et les joueurs de différents niveaux de compétence pourront créer des jeux multijoueurs. En outre, le jeu coopératif Get Packed est lancé aujourd’hui sur Stadia, avec des modes campagne et versus pour un maximum de quatre joueurs.