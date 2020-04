TikTok s’installe en France avec un bureau à Paris

TikTok prend de l’ampleur à l’échelle mondiale avec plus de 800 millions d’utilisateurs selon les derniers chiffres communiqués. L’application de vidéos disponible sur iOS et Android a surtout été un carton chez les jeunes au départ, mais de plus en plus d’adultes s’y intéressent.

Au vu du succès, ByteDance, le groupe chinois qui est le propriétaire de TikTok, a décidé d’étendre sa présence. Une filiale française a justement vu le jour avec un bureau ouvert à Paris pour développer les activités de TikTok dans l’Hexagone, selon les informations de Mindmedia. Une dizaine de salariés sont présents dans le bureau pour l’instant et d’autres sont attendus pour bientôt.

Pour information, ByteDance avait déjà un bureau à Paris, mais celui dépendait en réalité de la filiale britannique (TikTok Information Technologies UK Ltd) et comprenait uniquement des commerciaux.

À ce jour, 5,5 millions de personnes utiliseraient TikTok en France. L’application a vu le jour en France en août 2018. Il s’agissait auparavant de Musica.ly. Cette dernière comptait 100 millions d’utilisateurs en 2017. Autant dire qu’il y a une sacrée évolution en l’espace de quelques années à peine.