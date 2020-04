Les smartphones Huawei ne pourront pas recevoir l’API Google de traçage anti-COVID

C’est un des contrecoups de l’embargo que subit actuellement Huawei, le fabricant chinois ayant interdiction de commercer avec des entreprises américaines : les propriétaires de smartphones Huawei « récents » ne pourront pas installer sur leurs mobiles les app de traçage (contact tracing) anti-COVID basées sur les APIs de Google. La raison en est simple : depuis la signature du décret « Trump », les mobiles Huawei n’intègrent pas le Google Play Store ni aucun service de Google ou APIs alors même que les apps de traçage seront disponibles exclusivement sur la boutique applicative. Ceci étant dit, les APIs de Google et Apple peinent encore à convaincre en dehors de certains pays asiatiques et de l’Allemagne. Ainsi, l’Angleterre et la France ont retoqué les APIs des deux géants américains et privilégient des solutions « maison » (mais nécessitant le transfert des données de localisation sur des serveurs externes). Les conséquences réelles pourraient donc être assez limitées pour l’utilisateur final…