Horizon Zero Dawn 2 pourrait bien se jouer en co-op

Après le succès du premier titres, les développeurs avaient prévu une suite, Horizon Zero Dawn 2, sur Playstation 4. Mais très vite, Guerrilla Games a changé d’idée, et compte bien profiter de la prochaine console de Sony pour sortir le second opus de son titre phare. Mais le studio aurait également réfléchi à une nouveauté, une « version preview standalone en co-op », qui permettrait non seulement de tester les nouvelles mécaniques, le mode co-op, mais dont la progression serait également conservée quand les joueurs passeront sur la « version complète » du titre.

On ne sait pas encore comment cette coopération sera intégrée dans le jeu, ou même si elle sera véritablement de la partie. Mais la concrétisation de tels projets demande des ressources, aussi il serait étonnant que les développeurs abandonnent l’idée à mi-chemin. Reste à savoir maintenant si ce mode multijoueurs sera intégré à la campagne principale, ou fera partie d’une partie secondaire du jeu. On ne doute pas en tout cas après avoir vu le premier titre de la capacité du studio à nous surprendre, aussi peut-on espérer un concept original.