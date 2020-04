Grâce à 25 000 croquis, une IA apprend à dessiner… des pénis

Malgré toute l’imagination et la créativité des auteurs de science-fiction, il existe encore des domaines où l’on ne s’attendait pas à être dépassés par la technologie. En 2016, Google avait marqué le coup en sortant Quick, Draw! son intelligence artificielle capable de prédire rapidement ce qu’un artiste est en train de dessiner. A une exception près, et très certainement volontaire : le pénis. De façon à la fois incroyable et pourtant tellement prévisible, cette exception n’est plus. Mozilla avait alors embauché l’entreprise de design Moniker pour apprendre à cette intelligence artificielle à prédire un dessin de ce genre, pour réprimander l’utilisateur qui dessine.

Et la firme a travaillé, c’est le moins qu’on puisse dire : plus de 25.000 dessins assez crus ont ainsi servi à nourrir la machine, et cette base de données vient d’être rendue publique. Ce qui a donné l’idée fantastique au redditeur RichardRNN de créer sa propre intelligence artificielle pour dessiner ses propres organes génitaux, inspirés des milliers d’oeuvres publiques. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a réussi à produire quelque chose d’unique. On trouve sur sa page GitHub différentes démos, qui complètent vos dessins, ou se contentent tout simplement d’esquisser ces organes ad nauseam.