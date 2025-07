Samsung rachète Xealth, une société en lien avec la santé

Samsung accélère son virage vers la santé connectée en rachetant Xealth, une plateforme spécialisée dans les outils numériques et les programmes de soins. Cette acquisition, dont le montant reste confidentiel, devrait être finalisée d’ici la fin de 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

La santé devient un point clé de Samsung

Samsung voit dans cette acquisition une opportunité de « transformer sa plateforme en un écosystème de soins connectés, reliant bien-être et suivi médical ». L’objectif est d’intégrer les données de santé collectées par ses appareils portables, comme les montres connectées, aux dossiers cliniques des hôpitaux via la plateforme de Xealth. Cette combinaison vise à créer un lien entre le suivi à domicile et les décisions cliniques, plaçant la relation patient-médecin au cœur du système. « Cette intégration permettra d’améliorer la plateforme de Xealth pour renforcer la prévention et atteindre un maximum de personnes », indique Samsung.

La société Xealth, issue du système de santé Providence aux États-Unis, est utilisée par plus de 500 hôpitaux aux États-Unis et collabore avec plus de 70 partenaires en solutions numériques de santé. Ces acteurs pourront désormais accéder à la plateforme de Samsung, renforçant son empreinte dans le secteur médical.

Une stratégie face à un contexte contrasté

Cette annonce intervient dans un contexte particulier. Quelques semaines plus tôt, Robert F. Kennedy Jr, secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, exprimait son souhait de voir chaque Américain équipé d’un appareil portable d’ici quatre ans, une vision qui a suscité des débats. Bien que l’acquisition de Xealth semble répondre à cette tendance, elle était probablement en préparation depuis un certain temps. Par ailleurs, Samsung a dévoilé cette opération le même jour où il annonçait une chute de 56 % de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre 2025, principalement due à de faibles ventes de puces IA.

En s’engageant dans la santé connectée, Samsung diversifie ses activités au-delà de ses secteurs traditionnels. Cette acquisition pourrait redéfinir sa place dans un marché en pleine évolution, tout en répondant aux attentes pour des solutions de santé intégrées.