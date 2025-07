HBO Max remplace officiellement Max

Warner Bros. Discovery a officiellement mis un terme à sa marque Max en rétablissant aujourd’hui le nom HBO Max pour sa plateforme de streaming. Le site Max.com redirige désormais vers hbomax.com, et les applications mobiles s’affichent à nouveau sous le nom HBO Max, sans nécessité de téléchargement supplémentaire. Une mise à jour sur l’App Store résume la situation avec humour : « Même appli. Nom (presque) nouveau. Le rebondissement que tout le monde attendait : Max redevient HBO Max. »

Ce retour en arrière marque la fin d’un rebranding amorcé en 2023, qui avait supprimé la référence à HBO pour élargir le positionnement de la plateforme avec les contenus Discovery. L’abandon du nom HBO avait suscité une forte critique, notamment en raison de la notoriété de la marque pour ses contenus de qualité. Au mois de mai dernier, Warner a enfin reconnu que ce changement de nom n’avait pas trouvé son public et qu’en conséquence il fallait désormais se recentrer sur une identité forte et claire au lieu de chercher « à plaire à tout le monde ». HBO Max boucle ainsi un cycle de noms débuté avec HBO Go, puis HBO Now, HBO, Max, et maintenant HBO Max… encore.