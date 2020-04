L’enregistrement d’appels Android pourrait être réservé à certaines régions

Il y a peu, une fonction d’enregistrement d’appels en cours de développement avait été repérée pour les smartphones Android. Cette semaine, XDA Developpers en a découvert un peu plus sur cette nouveauté. Elle serait d’ailleurs d’ores et déjà arrivée sur certains Nokia en Inde, et d’après une page de support Google expliquant son fonctionnement disparue depuis, serait réservée aux appareils tournant sous Android 9 ou plus récent. De plus, en cas de première utilisation, une notification s’affichera pour indiquer que l’utilisateur est responsable, et doit donc respecter les lois locales en cas d’enregistrement.

De même, il est écrit que l’interlocuteur est prévenu au début et à la fin de l’enregistrement. Le document précise également que les appels enregistrés sont stockés localement sur le téléphone, et non pas sur le cloud. Enfin, il est indiqué que la fonction sera « disponible pour certains pays ou régions », ce qui signifie qu’elle ne sera pas disponible partout. Aucune date n’a encore été communiquée concernant l’arrivée de cette fonction dans le reste du monde, mais entre le soft launch sur certains appareils en Inde et cette fameuse page de support qui apparaît et disparaît sans cesse, nul doute que Google compte bien la déployer rapidement.