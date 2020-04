L’image de Huawei va en prendre un coup avec le coronavirus, selon les USA

Ce n’est un secret pour personne : les États-Unis n’aiment pas Huawei, à tel point que le pays empêche les groupes américains de travailler avec le constructeur chinois. Les États-Unis affirment que Huawei espionne un peu tout le monde pour le compte de la Chine — ce que Huawei a toujours démenti.

Mike Pompeo en ajoute une couche. Le secrétaire d’État américain a déclaré sur la chaîne Fox Business que l’attitude de la Chine face au coronavirus va probablement amener beaucoup de pays à se demander s’il est souhaitable de faire appel à Huawei dans le cadre de leur projet d’infrastructure pour les réseaux 5G.

« Je suis convaincu que ce moment — celui où le Parti communiste chinois n’a pas fait preuve de transparence ni d’ouverture et n’a pas géré les données de manière appropriée — va amener beaucoup de pays à reconsidérer ce qu’ils font avec l’architecture des télécommunications », a dit Mike Pompeo. Et d’ajouter : « quand Huawei viendra frapper à leur porte pour leur vendre de l’équipement et du matériel, ils verront la situation à travers un nouveau prisme ».

Huawei est considéré comme l’équipementier réseau le plus avancé pour ce qui est de la 5G. Certains pays ont accepté de travailler avec lui, mais pour quelques zones seulement. En France, Orange et Free Mobile ont déjà dit qu’ils ne travailleraient pas avec Huawei pour la 5G. SFR et Bouygues Telecom ne se prononcent pas pour l’instant, mais il est bon de noter que leur infrastructure 4G s’appuie sur Huawei.