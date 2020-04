Snapchat atteint 229 millions d’utilisateurs et augmente ses revenus

Snap, la société derrière Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2020 et il y a plusieurs points positifs. C’est notamment le cas du côté des revenus et du nombre d’utilisateurs.

Le chiffre d’affaires de Snap a été de 462,48 millions de dollars cette fois, contre 320,42 millions de dollars il y a un an à la même période, soit une hausse de 44%. Le réseau social affiche par contre des pertes de 305,94 millions de dollars (8 centimes par action), contre 310,41 millions de dollars à base comparable. L’ARPU (revenu moyen par utilisateur) est de 2,02 dollars, contre 1,68 dollar il y a un an.

La base installée comprend 229 millions d’utilisateurs actifs au quotidien, ce qui représente une hausse de 20% sur un an. Snap précise avoir gagné des utilisateurs dans toutes les régions du monde sans exception. Le groupe ajoute que plus de quatre milliards de snaps ont été créés chaque jour en moyenne par les utilisateurs lors du premier trimestre. En outre, le temps passé sur la partie Discover a augmenté de 35% sur un an et le temps passé à regarder les programmes exclusifs a doublé. Enfin, plus de 900 000 filtres ont été créés par la communauté (contre 700 000 à la fin de 2019) et les trois quarts des utilisateurs interagissent avec un filtre au quotidien.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir servir notre communauté et nos partenaires pendant cette période difficile », déclare Evan Spiegel, le patron de Snap. « Snapchat aide les gens à rester proches de leurs amis et de leur famille lorsqu’ils sont séparés physiquement et je suis fier de notre équipe qui surmonte les nombreux défis du travail à domicile pendant cette période, tout en continuant à développer notre entreprise et à soutenir ceux qui sont touchés par le COVID-19 », ajoute le dirigeant.

L’action de Snap s’est envolée en post-séance à la Bourse : 14,58 dollars (+17,20%).