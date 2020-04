L’Europe ne veut pas que Google et Apple développent des apps de traçage

Les applications de traçage pour savoir si on a été en contact avec une personne infectée par le coronavirus sont en préparation. En France, ce sera StopCovid. Apple et Google ont récemment annoncé un système commun pour que les iPhone et smartphones Android puissent communiquer en Bluetooth, ce qui va faciliter le développement des applications de traçage de contacts. Mais l’Europe a des réserves.

Thierry Breton estime que ce sont aux pays européens de développer des applications de traçage de contacts et non à Google ou Apple. Le commissaire européen en charge du marché intérieur a fait cette déclaration devant la Commission des affaires européennes du Sénat.

« Il faut que les deux Bluetooth [iOS et Android] puissent se parler, c’est tout ce qu’on leur demande (…) On ne leur demande pas (à Google et Apple) de faire » eux-mêmes les applications, a-t-il dit. Il ajoute avoir récemment appelé Sundar Pichai (patron de Google) pour parler de ce sujet et il va prochainement converser avec Tim Cook (patron d’Apple). Le commissaire européen veut s’assurer que le système d’Apple et Google ne cache rien de particulier.

Certains responsables français soupçonnent Google et Apple de vouloir imposer en Europe des applications clé en main fonctionnant selon des principes qu’ils auront eux-mêmes arrêtés et sans que les États en aient la maîtrise. Dans le même thème, Cédric O, le secrétaire d’État au numérique, demande à Apple de lever ses restrictions sur l’usage du Bluetooth afin de permettre une bonne exploitation de l’application StopCovid.