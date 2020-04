Roaming : les opérateurs voient leurs revenus chuter à cause du coronavirus

Le roaming est un moyen pour les opérateurs de gagner de l’argent. Mais ces frais d’itinérance prélevés quand les clients se trouvent à l’étranger sont en chute libre en ce moment à cause du coronavirus, les abonnés ne pouvant pas se déplacer.

Selon Juniper Research, les frais d’itinérance génèrent chaque année environ 51 milliards de dollars pour les opérateurs. Dans le pire des scénarios, la moitié (soit 26 milliards) pourrait être perdue dans les neuf prochains mois. Dans le détail, 13 milliards partiront en fumée cet été. « Les opérateurs télécoms dans les pays les plus exposés au tourisme, comme l’Italie, l’Espagne, la Grèce mais aussi la France, seront les plus touchés », prévient Carlos Winzer, vice-président chargé des télécoms chez Moody’s.

De son côté, Les Échos révèlent que les revenus du roaming ont chuté de 70% en mars chez SFR. Orange et Bouygues s’attendent eux aussi à connaître une baisse. Quant à Free Mobile, l’opérateur dit que l’itinérance ne représente « plus grand-chose » dans ses revenus étant donné qu’il offre le roaming dans 70 pays.

Il faut savoir que les frais d’itinérance sont de la marge pure. « On facture une minute d’appel à 40 ou 50 centimes, et 1 ou 2 euros le giga de données, sans aucun coût supplémentaire pour l’opérateur », indique un opérateur. Orange, SFR et Bouygues Telecom sont les grands perdants en Europe parce que Paris est la première destination touristique mondiale avec plus de 50 millions de visiteurs en 2019, dont 16,6 millions d’étrangers selon la région Ile-de-France.

Selon Jupiter Research, les frais d’itinérance représentent 6% des revenus totaux des opérateurs télécoms dans le monde. Cela tombe à 1% pour les opérateurs européens, essentiellement parce que les frais d’itinérance ont été supprimés en 2017 dans l’Union européenne.