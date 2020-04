Amazon va temporairement fermer tous ses entrepôts français

Suite à la décision du tribunal de Nanterre de « restreindre l’activité des entrepôts (d’Amazon, Ndlr) aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes et produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux », le géant américain a réagi de façon désordonnée, évoquant tout d’abord sa surprise alors que les mesures de sécurité mises en place dans les entrepôts avaient reçu « l’approbation d’experts de santé et de sécurité ».

Les avocats du groupe ont ensuite pris le relais en promettant l’ouverture d’une procédure d’appel… avant que la direction d’Amazon France ne menace de fermer l’ensemble de ses centres de distribution en France ! Amazon semblait même vouloir passer outre la décision de justice du tribunal de Nanterre tout en rappelant que ses activités offraient « aux milliers d’entreprises françaises qui vendent sur amazon.fr la visibilité dont elles ont besoin en cette période sans précédent ».

Finalement, le groupe américain semble être revenu à de meilleures dispositions : Amazon vient d’annoncer qu’il fermerait tous ses entrepôts français à compter du jeudi 16 avril, mais cette décision de fermeture n’est pas une forme de représailles à la décision de justice. Amazon souhaite en effet se donner quelques jours afin de garantir la sécurité sanitaire des salariés travaillant dans ses entrepôts, ainsi que le précise le communiqué de presse : « Afin de se conformer aux termes de cette ordonnance et en application de l’article R.5122-1 du Code du travail, la Société est contrainte de suspendre toute activité de production dans l’ensemble de ses centres de distribution pour mener à bien l’évaluation des risques inhérents à l’épidémie de COVID-19 et prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés à compter du jeudi 16 avril après la fin de poste de l’équipe du matin, au plus tard, et pour une durée initiale de 5 jours, soit jusqu’au lundi 20 avril inclus ».

On notera enfin que durant ces 5 jours de fermeture, les salariés des entrepôts d’Amazon seront placés en Chômage partiel.