Minecraft en Ray Tracing sera jouable en bêta le 16 avril

Minecraft en ray tracing ce n’est plus vraiment une nouveauté depuis la démo de l’an dernier et celle d’une version optimisée du jeu tournant sur Xbox Series X. Mais cette fois, de nombreux joueurs PC vont pouvoir en profiter puisque Minecraft RTX, soit la version optimisée Ray-Tracing compatible avec les cartes RTX de Nvidia, sera disponible en bêta le 16 avril prochain. Nvidia nous promet que les joueurs pourront afficher la version « complète » du procédé de « lancer de rayons » (la plus énergivore aussi), que l’on appelle plus communément path-tracing. Le Path Tracing permet de rendre des effets d’illumination globale d’une scène 3D. En outre, 6 nouveaux mondes Minecraft tirant pleinement parti du RT pourront être téléchargés avec cette version. On notera enfin que Minecraft RTX est compatible DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), un procédé de supersampling qui permettrait d’obtenir des gains de performances en affichage de l’ordre de 70%. A voir…