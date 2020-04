Avira, connu pour son antivirus, se fait racheter par Investcorp

Avira annonce avoir été racheté par Investcorp Technology Partners. Le montant du rachat n’est pas dévoilé, mais Avira a une valorisation autour de 180 millions de dollars.

Le groupe est bien connu pour son antivirus qui est d’ailleurs bien noté et qui existe depuis des années maintenant. Il existe une version gratuite et une version payante avec des fonctionnalités supplémentaires.

« Voilà plus de 30 ans que nous protégeons nos utilisateurs », déclare Tjark Auerbach, fondateur d’Avira. « J’ai trouvé en Investcorp un partenaire qui partage mes valeurs et qui soutiendra durablement notre stratégie afin de protéger le maximum de gens pendant encore de nombreuses années », poursuit-il.

« Nous sommes fiers de devenir partenaires d’une société ayant autant d’expérience de la collaboration avec des entreprises en plein essor, spécialistes des technologies et des logiciels », déclare Travis Witteveen, dirigeant d’Avira. « Cette acquisition vient confirmer notre stratégie et donne les moyens à Avira d’accélérer sa croissance et ses profits sur les segments de marché grand public et OEM ».

Basée en Allemagne avec des bureaux dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Asie, Avira est une société multinationale spécialisée dans les solutions logicielles de cybersécurité pour les fabricants et le grand public, avec à son actif plus de 500 millions de terminaux protégés dans le monde. L’entreprise est spécialisée dans les solutions de lutte contre les malwares et d’intelligence sur les menaces et les solutions IoT.