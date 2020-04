Coronavirus : au Royaume-Uni, un robot Dalek demande aux gens de respecter le confinement

Le mode est à l’heure du confinement. Au Royaume-Uni, où de telles mesures ont été prises avec un gros temps de retard, des britanniques participent à leur manière aux mesures de santé publique. Certaines initiatives sont particulièrement originales, comme celle de ce citoyen de la ville de Sandford qui a customisé son robot Dalek (Dr Who) afin que ce dernier effectue des patrouilles dans le quartier.. tout en avertissant la population ! Le message d’avertissement ravira les fans de la série culte, très nombreux en Angleterre : « Tous les humains doivent rester à l’intérieur. Tous les humains s’isoleront. Sur ordre des Daleks ». Clou de l’anecdote, la police de Sandford a publié sur son compte Twitter une vidéo du Dalek patrouilleur, une vidéo bien sûr massivement partagée sur les réseaux sociaux.

