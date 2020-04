Inquiet par la sécurité, Google interdit à ses employés d’utiliser Zoom

Zoom a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps, notamment pour des mauvaises raisons. La plateforme de vidéoconférence a été sujette à des problèmes de sécurité (conversations pas chiffrées de bout en bout contrairement à ce qui est affirmé, données envoyées à Facebook, des appels redirigés par la Chine, etc). Cela ne plaît pas à Google qui a bloqué le logiciel.

Google n’autorise plus ses à employés à passer par Zoom sur leur ordinateur professionnel. Un porte-parole du groupe a indiqué à BuzzFeed :

« Nous avons depuis longtemps pour politique de ne pas permettre aux employés d’utiliser des applications non approuvées pour des travaux qui ne font pas partie de notre réseau d’entreprise. Récemment, notre équipe de sécurité a informé les employés utilisant le logiciel de Zoom qu’il ne fonctionnera plus sur les ordinateurs de l’entreprise car il ne répond pas à nos normes de sécurité pour les applications utilisées par nos employés. Les employés qui utilisaient Zoom pour rester en contact avec leur famille et leurs amis peuvent continuer à le faire via un navigateur web ou via des applications mobiles ».