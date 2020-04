Les robots d’UBTECH Robotics peuvent détecter les premiers symptômes du COVID

UBTECH Robotics, la première société chinoise de robotique, utilise désormais ses différentes gammes de robots pour renforcer les mesures sanitaires en vigueur en Chine. Ainsi, plusieurs robots Aimbot ont été déployés dans deux collèges de Kunming, la capitale de la province du Yunnan. Ces robots peuvent prendre la température des élèves à distance (3,5 mètres) et ainsi déceler les tous premiers symptômes du COVID avec une précision de l’ordre de 90%. Plus fort encore, Aimbot vérifie que chaque élève porte bien un masque de protection avant de rentrer en classe. D’autres robot Aimbot seront livrés aux collèges au fur et à mesure de la phase d’ouverture des établissements scolaires.

Le robot Cruzr à l’œuvre

Le robot Atris prend la température des salariés de la banque ICBC

Aimbot circule dans le couloir de l’hôpital de Shenzhen

Chez ICBC, qui est la plus grande banque chinoise mais aussi le plus grand établissement bancaire au monde, le robot Atris d’UBTECH prend (toujours à distance) la température des salariés pendant que ces derniers garent leur véhicule sur le parking. La procédure serait rapide, efficace, et sans aucune gêne pour l’employé. Cruzr, le robot le plus populaire d’UBTECH Robotics, assure quant à lui les téléconsultations dans l’hôpital de Shenzhen, ce qui libère du temps pour le personnel médical encore affairé sur les derniers patients atteints de COVID. Des robots Cruzr ont aussi été disposés au niveau de certains péages autoroutiers où ils informent les conducteurs… tout en prenant leur température.