SFR et Bouygues critiquent l’itinérance prolongée de Free Mobile avec Orange

L’Arcep, le régulateur des télécoms, a annoncé la semaine dernière qu’Orange et Free Mobile ont pris la décision de prolonger leur contrat d’itinérance pour les réseaux 2G et 3G. Il ne se terminera plus le 31 décembre 2020, mais le 31 décembre 2022. Les clients de Free Mobile se connecteront donc encore une fois sur le réseau de l’opérateur historique quand ils seront dans une zone sans antennes de Free.

Cette décision ne plaît pas à SFR en tout cas. Arthur Dreyfuss, le secrétaire général de SFR, indique au Figaro :

« Douze ans après avoir obtenu sa licence, ce nouveau contrat témoigne d’un bien triste constat. Le 4e opérateur n’investit pas suffisamment dans son réseau mobile contrairement à ses promesses répétées depuis douze ans. Il est en effet compliqué de pouvoir investir quand on a une si forte politique de dividendes. Il est alors d’autant plus surprenant que le régulateur vole à nouveau au secours du 4e opérateur malgré cette équation: dividendes en hausse et investissements pas au niveau promis ».

Outre SFR, le prolongement du contrat dérange chez Bouygues Telecom. Didier Casas, directeur général de Bouygues Telecom, estime que « Free n’a aucunement besoin de ce genre de filet de sécurité dans les zones très denses, où il déploie activement son réseau depuis plus de dix ans ».

Les rivaux de Free Mobile sont d’autant plus agacés par le contrat d’itinérance que Free a annoncé un versement de 153,8 millions d’euros aux actionnaires d’Iliad, soit 2,60 euros par action existante. SFR a déjà dit qu’il renonçait au versement de dividendes, comme demandé par le gouvernement aux entreprises qui ont recours à des mesures de chômage partiel. De son côté, Bouygues Telecom a décidé de suspendre la distribution de dividende ; la décision est reportée au mois d’août.