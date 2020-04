Disney+ est disponible en France : prix, catalogue films/séries, appareils compatibles

Disney+, le service de streaming de Disney concurrent de Netflix, est désormais disponible en France. Il est maintenant possible de voir de nombreux films, séries et documentaires venant tout droit de Disney et de ses propriétés : Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Quel est le prix ?

6,99€/mois ou 69,99€/an. Et si vous avez des offres avec Canal+, Disney+ est inclus dans le prix.

Existe-t-il une période d’essai ?

Oui, elle est de 7 jours.

Quelle est la qualité ?

Les programmes sont proposés en 4K avec du HDR10 et Dolby Vision. Côté son, du Dolby Atmos est disponible sur les appareils compatibles. Il est toutefois bon de noter que Disney a annoncé que la 4K ne sera pas disponible pendant la période de confinement.

Qu’offre un compte ?

Le visionnage en illimité des programmes sans aucune publicité. Il est possible de créer jusqu’à 7 profils différents pour que chaque utilisateur ait son espace avec ses recommandations, tout comme il est possible de mettre des profils pour les enfants. De plus, il est possible de regarder des programmes sur quatre appareils différents en même temps. À noter qu’on peut également télécharger les programmes pour les regarder sans connexion Internet obligatoire. Le téléchargement est illimité sur 10 appareils.

Quels sont les appareils compatibles ?

Un peu tout en réalité, à l’instar de Netflix : sur son ordinateur en se rendant sur disneyplus.com depuis son navigateur Internet ou bien en passant par l’application dédiée sur smartphone (iOS et Android), tablette (iOS et Android), téléviseur connecté, Android TV, accessoires/boîtiers multimédia (Apple TV/Amazon Fire TV Stick/Chromecast, etc), PlayStation 4 et Xbox One.

Faut-il avoir Canal+ pour profiter de Disney+ ?

Non, ce n’est pas obligatoire. En revanche, l’accès à Disney+ depuis sa box opérateur (Livebox, SFR Box, Bbox, Freebox) requiert effectivement un abonnement à Canal+ parce que la chaîne cryptée a négocié les droits avec Disney.

Peut-on accéder au catalogue sans avoir de compte ?

Oui et non. Disney propose la liste des programmes disponibles au lancement sur cette page. Il faut par contre un compte pour avoir les images, les bandes-annonces, les résumés et surtout la liste des nouveaux programmes qui viendront avec le temps.

Disney+ a fait ses débuts en novembre dernier dans quelques pays, dont aux États-Unis. Le service est arrivé le 24 mars dernier dans les pays entourant la France et il y a quelques jours en Inde. Voilà maintenant que la France s’ajoute à la liste. Disney+ comptait 28,6 millions d’abonnés au début de février.