[Test] Aspirateur sans fil Dreame XR (Xiaomi) : simple à utiliser, très performant, et bien accessoirisé

Le test d’un aspirateur, c’est une grande première chez KultureGeek, mais après tout, ces appareils ont tellement évolué au plan technologique (puissance moteur, batterie intégrée, accessoires) qu’il était finalement logique de les retrouver dans nos catégories de produits « geek ». Pour cette intronisation en grande pompe, nous avons eu le loisir de tester durant plusieurs jours le Dreame XR de Xiaomi, sur le papier un monstre de performances (puissance d’aspiration 140AW!), au look plutôt élégant, et accompagné d’une masse impressionnante d’accessoires. Une fiche technique ne fait pas tout, pas plus d’ailleurs un moteur cyclone semblable à une turbine d’avion. Alors, que vaut vraiment le Dreame XR en situation réelle, c’est à dire sur le parquet de la salle à manger, le tapis du salon, les recoins des murs ou les miettes sur la table ? Autant ne pas faire durer le suspens, même en intro : on est bluffé ! Explications :

Des embouts brosse en pagaille

Ce qui impressionne le plus lors du déballage du Dreame XR, ce n’est pas tant l’aspirateur lui-même (malgré son superbe moteur cyclone encore une fois), que le nombre faramineux d’embouts qui accompagnent le bouzin. C’est bien simple, l’accessoirisation du Dreame XR couvre tous les besoins ou presque : ou trouve ainsi un mini embout à brosse assez dure anti-acariens (à utiliser principalement en mode « aspirateur à main »), un grand embout à brosse souple et dure, un embout brosse simple qui sera parfait avec la rallonge flexible pour nettoyer les sièges de la voitures ou la boite à gant, un embout brosse plate, et un embout brosse à rouleau. Toutes ces brosses restent extrêmement simples à installer. N’oublions pas tant qu’on y est les quelques éléments permettant de fixer le Dreame au mur lorsqu’il n’est plus utilisé.

Puissant, mais attention l’autonomie

Après une petite recharge (un peu plus de 3 heures tout de même), nous voilà prêt à tout aspirer, du sol au plafond. La boite du Dreame affiche en gros une bonne heure d’autonomie, mais tout dépendra en fait de la puissance de l’aspiration (jusqu’à 140 AW au maximum). L’aspirateur de Xiaomi propose en effet 3 intensités d’aspiration : le mode standard atteint bien les 60 minutes d’autonomie (on a vérifié), mais l’on ne dispose plus que de 28 minutes en mode efficace et 10 minutes en mode puissant. Alors certes, cela reste dans le clous de ce que propose la concurrence sur cette gamme d’appareils (on a vérifié, encore…), mais ce ne sera pas forcément la panacée si vous avez besoin de faire un très gros ménage dans une très grosse maison par exemple. Le moteur cyclone du Dreame XR dispose d’une puissance de 450W capable de mouliner 100000 tours/minute !

Rien ne lui résiste

Dans les faits, absolument rien n’y résiste, rien. Les miettes de pain, les poils du chat accrochés au poils du tapis (redoutable), la poussière dans les coins, c’est à chaque fois impeccable, mais il faudra bien sûr utiliser l’embout adéquat pour chaque usage : la large brosse mi dure à double spirale pour le tapis, la brosse anti-acariens pour la table ou les oreillers (façon aspirateur à main), la brosse plate pour les coins de murs ou pour les saletés dans la voiture, etc… On constate d’ailleurs que tous les accessoires proposés en « bundle » s’avèrent réellement efficaces. Tout n’est pas parfait cependant, et le mode de puissance standard laisse parfois trainer quelques saletés. Ce n’est pas vraiment un problème à vrai dire puisqu’il suffira de passer quelques secondes sur les modes supérieurs (efficace ou puissant) pour balayer aspirer toute résistance. A l’efficacité du Dreame XR se rajoute une excellente prise en main. Les 2 kg du bouzin se laissent très facilement manier, un peu comme si l’on tenait en main l’une de ces mini-perceuses. Last but not least, le système de filtration cyclonique ainsi que le filtre rechargeable HEPA (qui filtre les particules jusqu’à 0,3 microns) sont facilement accessibles.

68db, ce n’est pas rien

Le Dreame XR serait-il donc l’aspirateur parfait ? Presque… mais non : à l’heure de faire les comptes, le seul vrai défaut réellement constaté est le bruit de l’engin. Alors ok, le Dreame XR fait énormément moins de boucan qu’un vieil aspiro qui hurle à la mort qu’on l’achève, mais les 68db affichés restent tout de même suffisamment bruyants pour qu’on ait pas envie de piquer un somme à côté, ou de bouquiner (ainsi que le montre pourtant l’une des plaquettes commerciales du Dreame XR).

Conclusion : le Dreame XR rend une copie quasi parfaite

Le Dreame XR était bien le « client » parfait pour ce premier test d’aspirateur sans fil haut de gamme. Très puissant, très bien doté en accessoires, très agréable aussi à utiliser, le Dreame XR ne pêche finalement que sur de petites détails… qui n’empêchent pas de lui attribuer un très bon avis global. En outre, le petit monstre cyclonique est proposé à un prix vraiment très doux au vu de ses performances. Le Dreame XR est vraiment un aspiro de rêve… (blague).

.

Le Dreame XR est disponible chez AlieExpress au prix de 222 euros (prix promo).

8,5/10 Design 8,5/10 Performances 7,5/10 Autonomie 8,5/10 Notre avis