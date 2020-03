Stadia Pro gratuit : Google offre 3 mois à ceux qui ont un Chromecast

Google a envie de faire découvrir Stadia à un maximum de monde. C’est pour cette raison que le groupe a commencé à proposer trois mois gratuits de Stadia Pro à ceux qui ont acheté un Chromecast (qu’importe le modèle).

@Wario64 Google is sending out 3 month passes for Stadia Pro in their latest Chromecast marketing emails. pic.twitter.com/x06tNcdCfz — Dustin (@LocarionStorm) March 5, 2020

Il existe deux formules pour Stadia : Stadia Base qui est gratuite et permet de jouer en 1080p à 60 images par seconde avec un son stéreo et Stadia Pro à 9,99€/mois qui offre la possibilité de jouer en 4K à 60 images par seconde avec un son surround. Il se trouve que Stadia Base n’est pas encore disponible (il faut attendre encore quelques mois), à l’inverse de Stadia Pro qui est en place depuis quelques semaines maintenant.

« Vous aimez streamer des films et des musiques ? Maintenant, commencez le jeu vidéo en streaming. Voici un pass Stadia Pro pour jouer gratuitement à des jeux AAA avec Stadia. Utilisez votre code pour commencer », indique Google dans son e-mail. Concernant les jeux « gratuits », Google fait références aux titres qui sont offerts tous les mois. En mars par exemple, Stadia propose GRID, SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

Google dit qu’il suffit d’accepter de recevoir des e-mails promotionnels de l’entreprise et le pass de trois mois sera être envoyé par e-mail aux clients éligibles.