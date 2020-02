Google Stadia : les jeux gratuits en mars 2020 dévoilés

Google présente la liste des jeux qui seront offerts tout au long du mois de mars à ceux qui ont Stadia Pro. Cette offre permet de jouer en streaming en 4K, à 60 images par seconde et avec du son surround 5.1. Stadia Pro est à 9,99€/mois. L’offre gratuite, Stadia Base, arrivera dans quelques mois.

Le premier titre offert est GRID, un jeu de course de voitures. Ce quatrième opus de la série vous emmène aux quatre coins du monde : prenez le volant dans les rues des villes les plus célèbres du monde ou dans des circuits mythiques.

Le deuxième titre gratuit est SteamWorld Dig 2. Un jeu de plateforme en 2D dans le pur style Metroidvania. On y incarne un steambot qui doit creuser profondément pour trouver des richesses et explorer le monde souterrain avec son compagnon de fortune.

Enfin, le troisième titre offert est SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela ferait de voir le steampunk rencontrer la haute fantaisie et la chevalerie, ne cherchez pas plus loin qu’avec ce jeu.

Les trois jeux seront disponibles gratuitement à partir du 1er mars sur Stadia. Ils devront être réclamés durant mars pour les conserver par la suite. Il sera possible d’y jouer sans payer tant que son abonnement à Stadia Pro est valide.