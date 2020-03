Stadia : jouer en 4K depuis son navigateur Web devient possible

Stadia offre la possibilité de jouer en 4K, mais c’était seulement proposé sur les téléviseurs et avec Chromecast Ultra jusqu’à présent. Stadia évolue aujourd’hui et il devient possible de jouer en 4K sur son ordinateur via son navigateur Internet.

Quelques éléments sont requis pour jouer en 4K sur le Web. Il faut avoir Stadia Pro, à savoir l’abonnement à 9,99€/mois, pour commencer. Une plutôt bonne connexion Internet est ensuite requise. Le minimum nécessaire est 35 Mb/s selon Google. Pour ce qui est du navigateur, c’est Chrome uniquement. Enfin, et c’est important, il faut avoir un écran qui a un affichage 4K. Si vous avez un écran 1440p par exemple, Stadia continuera de proposer les jeux en 1080p et non en 4K, même si vous avez Stadia Pro et plus de 35 Mb/s.

Pour vérifier la qualité proposée par Stadia, appuyez sur les touches Shift + Tab sur votre clavier ou bien sur le bouton de Stadia sur la manette dédiée. La qualité est affichée à droite de l’écran (voir image ci-dessous).

Quels sont les jeux disponibles en 4K ? Bonne question, Google n’est pas très clair sur le sujet. Les utilisateurs doivent lancer un jeu et vérifier s’il est disponible ou pas en 4K. Ce n’est pas une méthode idéale, mais c’est malheureusement la seule solution pour l’instant tant que Google n’offre pas une liste dédiée.