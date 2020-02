Facebook a imaginé un smartphone seulement utilisable par les droitiers

Facebook a déjà tenté l’expérience du smartphone avec HTC et Facebook Home, et cela fut un flop pour le coup. Le réseau social n’a pas baissé les bras pour autant et a imaginé des prototypes pour un nouveau smartphone, dont un pouvant être uniquement utilisé par les droitiers.

La révélation est faite par Steven Levi, auteur du livre Facebook : The Inside Story. Le prototype avait pour nom de code GFK, en rapport avec le rappeur américain Ghostface Killah du groupe Wu-Tang Clan. L’appareil avait été conçu par Yves Behar et avait un design encombrant selon la description donnée. Comme Steven Levi le décrit, le téléphone avait « une rainure inhabituelle dans la surface incurvée, où l’on pouvait faire défiler le téléphone avec le pouce ».

Facebook avait embarqué un processeur conçu par Intel dans le téléphone. L’appareil intégrait également une fonction décrite comme « un capteur tactile innovant qui déverrouillait le téléphone et faisait défiler les pages en un seul mouvement ». Le seul problème est que le capteur tactile a été conçu pour ne fonctionner que pour les droitiers.

Malgré le fait que Facebook savait que cette fonctionnalité limitait le nombre d’utilisateurs qui pourraient profiter du capteur tactile, le réseau social a décidé de procéder à la production du téléphone. Le projet a été abandonné par la suite. « Nous avons décidé que nous ne nous souciions pas des gauchers », a déclaré un employé de Facebook à l’auteur du livre.