Facebook poursuit OneAudience pour avoir collecté les données des utilisateurs

Facebook annonce avoir attaqué OneAudience devant la justice aujourd’hui. Le réseau social estime que cette société américaine proposant un SDK pouvant être intégré dans des applications a collecté et utilisé les données personnelles des utilisateurs de façon inappropriée.

Dans sa déclaration, Facebook affirme que OneAudience « a payé des développeurs pour installer un logiciel malveillant dans leurs applications » afin de « collecter des données d’utilisateurs de Facebook et d’autres réseaux sociaux ». L’assignation de OneAudience « est notre dernier effort en date pour protéger les personnes et mettre face à leurs responsabilités ceux qui abusent l’industrie des technologies et ses usagers », précise Facebook.

Le réseau dit avoir découvert les pratiques abusives de cette entreprise grâce à son programme Data Abuse Bounty, mis en place en 2018 pour récompenser les personnes qui révèlent des abus dans l’utilisation des données par des développeurs d’applications.

Cette poursuite peut en tout cas faire sourire, surtout venant de Facebook qui est connu pour aspirer les données des utilisateurs, au point de les traquer sur le Web, même ceux qui n’ont pas de compte. Mais le réseau social essaye de changer son image depuis deux ans maintenant, à la suite de l’affaire Cambridge Analytica. Cette dernière a été le début d’une série de scandales.