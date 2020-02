Free ne veut pas que Salto existe et dépose un recours

Salto, la plateforme de streaming de TF1, France Télévisions et M6 qui va être lancée le 3 juin, dérange Free. L’opérateur de Xavier Niel a déposé un recours auprès du Conseil d’État pour que la validation déjà accordée soit annulée, selon les informations de La Lettre A.

La validation par l’Autorité de la concurrence remonte à août 2019 et Salto a seulement officialisé un lancement le 3 juin il y a peu. Free a donc décidé de réagir, mais pourquoi ? L’opérateur craint d’un « cartel vis-à-vis des distributeurs » étant donné que TF1, France Télévisions et M6 vont proposer des films et séries, ainsi que le replay de programmes télévisés, moyennant un abonnement mensuel. De plus, Free note que les trois groupes représentent 80% de l’audience à la télévision et pourraient bien favoriser Salto au moment de négocier les prix de vente de leurs chaînes aux opérateurs.

Salto, qui viendra (à sa façon) concurrencer Netflix et Disney+, misera sur du contenu français. Le service de vidéo à la demande par abonnement sera d’abord disponible en OTT, c’est-à-dire depuis un ordinateur, smartphone ou tablette sans possibilité d’en profiter depuis sa box.

15 000 heures de programmes seront disponibles au départ, avec pour vocation de monter à 20 000 d’ici la fin de l’année. Le prix n’est pas encore connu. En face, Disney sera à 6,99€/mois (ou 69,99€/an) et Netflix a des tarifs qui s’échelonnent de 7,99€/mois à 15,99€/mois.