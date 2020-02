[#BonPlan] Free propose la Freebox Révolution et TV by Canal à 9,99€/mois pendant un an

Free a décidé de relancer sa promotion qui regroupe la Freebox Révolution et TV by Canal. Le prix est divisé par 4 pendant un an. On imagine que c’est un moyen de se débarrasser du stock de Freebox Révolution, étant donné que la Freebox v8 va être lancée dans quelques semaines.

Dans son offre, Free propose :

Internet en ADSL 2+ ou VDSL 2 (possibilité de migrer vers la fibre selon l’éligibilité de la ligne)

Accès aux hotspots FreeWifi (plus de 4 millions en France)

Appels illimité vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et l’Union européenne + appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM

Télévision avec plus de 220 chaînes, dont plus de 110 chaînes en HD + enregistrement immédiat / différé / à distance des programmes TV et contrôle du direct, service de replay + lecteur Blu-Ray + 250 Go d’espace de stockage

TV by CANAL Panorama : 50 chaînes supplémentaires incluses + accès au service myCanal

Free précise qu’il propose jusqu’à 100 euros remboursés sur les frais de résiliation et les mois d’abonnement restant de votre opérateur actuel.

Le prix est de 9,99€/mois pendant un an. Ce sera ensuite 39,99€/mois. L’engagement est de 12 mois, mais il est possible de partir après la première année pour éviter de payer le prix normal.

L’offre est proposée par Free sur Veepee (ex-Vente Privée) à partir de maintenant et sera disponible jusqu’au 5 mars à 6 heures du matin.