Free annonce le lancement de la Freebox V8 pour les prochaines semaines

La Freebox V8 approche à grands pas : Free annonce que sa nouvelle box sera lancée dans quelques semaines. Elle arrive un peu plus d’un an après la Freebox Delta et la Freebox One, toutes les deux lancées en décembre 2018.

« Je vous annonce que dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8 », a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, la maison mère de Free, dans une interview aux Échos. Il ne donne malheureusement pas plus de détails sur cette box, mais les quelques fuites publiées ces dernières semaines suggèrent qu’il s’agira de la nouvelle Freebox d’entrée de gamme de Free et non un successeur de la Freebox Delta.

Dans la même lignée que la Freebox, Thomas Reynaud dit que Free le premier opérateur sur la fibre en recrutements net et qu’il connecte un nouvel abonné toutes les 20 secondes en moyenne. « Nous avons beaucoup augmenté nos effectifs : 3 500 collaborateurs déploient au quotidien la fibre dans chacun des 96 départements métropolitains. Le cap des 2 millions d’abonnés fibre va bientôt être franchi et notre dynamique d’investissements va perdurer avec deux tiers d’abonnés fibrés à horizon 2024 », a-t-il ajouté. Il refuse au passage de dire comment se portent les ventes de la Freebox Delta « pour des raisons concurrentielles ».

Pour ce qui est de la 5G, Free a choisi Nokia pour son infrastructure et non Huawei. Le directeur général d’Iliad dit que Free a fait « de longue date un choix européen ». Malgré tout, « nous devons conserver la flexibilité de travailler avec l’ensemble des équipementiers ». Il note à ce sujet que la position des pouvoirs publics n’est pas claire. « Ce que nous demandons avant tout, c’est une clarification avec les mêmes règles pour chacun des quatre opérateurs ».

Enfin, il annonce que Free lancera ses offres sur le marché des télécoms d’entreprise cette année. Il assure que Free va « créer un choc d’innovation, d’usage, de simplicité » pour venir bousculer Orange et SFR qui sont déjà installés. Free vise 4 à 5% de parts de marché d’ici 2024 sur le marché entreprise.