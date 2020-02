Samsung commence à produire 16 Go de RAM pour les smartphones

L’année dernière, Samsung avait annoncé produire 12 Go de RAM pour les smartphones. Un an plus tard, Samsung révèle qu’il a débuté la production de 16 Go de RAM (LPDDR5) pour les prochains téléphones premium.

Le taux de transfert de données pour 16 Go de RAM (LPDDR5) est de 5 500 Mb/s, soit environ 1,3 fois plus rapide que la mémoire mobile précédente (LPDDR4X, 4 266 Mb/s), selon les dires de Samsung. Par rapport à 8 Go de RAM (LPDDR4), la nouvelle mémoire permet de réaliser des économies d’énergie de plus de 20% tout en offrant une capacité jusqu’à deux fois supérieure, toujours selon les dires de Samsung.

Le constructeur coréen souligne que la capacité de DRAM utilisée est deux fois supérieure à celle de nombreux PC gamers et PC haut de gamme. Autant dire que c’est conséquent, surtout que cela concerne des smartphones dans le cas de Samsung. « Samsung s’est engagé à apporter les technologies de pointe pour la mémoire en permettant aux consommateurs de vivre d’excellentes expériences grâce à leurs appareils mobiles. Nous sommes ravis de respecter cet engagement grâce à notre nouvelle solution mobile haut de gamme destinée aux fabricants d’appareils du monde entier », déclare Cheol Choi, le vice-président de Samsung en charge de la division dédiée à la RAM.

Les 16 Go de RAM vont être produits dans la ville de Pyeongtaek en Corée du Sud, annonce Samsung. Il suggère en tout cas que le Galaxy Note 20, attendu pour cet été, aura au moins un modèle avec autant de RAM. Et si ce n’est pas lui, ce sera à coup sûr le Galaxy S21.