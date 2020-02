Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red confirme la version Xbox Series X et la compatibilité Smart Delivery

Fidèle à sa réputation d’intégrité » en terme de pratiques commerciales, CD Projekt Red a été le premier studio tiers a confirmer que le très attendu Cyberpunk 2077 aurait bien droit à une version Xbox Series X, et mieux encore, que le jeu serait compatible avec la fonction Smart Delivery de la Series X (tout juste dévoilée) ! CD Projekt Red confirme cette compatibilité dans un second tweet rédigé cette fois en Français : « Vous allez acheter Cyberpunk 2077 sur Xbox ? Si oui la version Xbox Série X vous sera offerte ». Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira sur PS4/PS5, PC, et Xbox One/Xbox Series X au mois de septembre prochain.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020