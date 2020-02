Xbox Series X : Microsoft détaille les spécifications de la console

En pleine crise du Coronavirus, Microsoft continue d’accroitre son avance concernant la communication sur les consoles de prochaine génération. L’américain vient de publier les principales spécifications de la Xbox Series X, et il y a du lourd au programme. Phil Spencer, patron de la division Xbox, nous livre en effet un menu particulièrement copieux.

La Xbox Series X, ce sera donc :

Un processeur 12 téraflops avec architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD (presqu’aussi rapide qu’une RTX 2080 ti !)

La technologie variable Rate Shading (VRS) pour garantir un framerate stable (entre 60 et 120 fps)

Le DirectX pour du Raytracing accéléré matériellement

Du stockage SSD en NVMe pour des lancements de jeux hyper-rapides

La fonction Quick Resume pour relancer instantanément des jeux en pause

Le Dynamic Latency Input (DLI), pour réduire la latence entre les manettes et l’affichage

Le HDMI 2.1 (affichage 4K à 8K)

La rétrocompatibilité Xbox, Xbox 360, Xbox One assurée sur une sélection de titres rétrocompatibles

La compatibilité totale avec les jeux du GamePass

La compatibilité des accessoires Xbox One

La fonction Smart Delivery pour s’assurer que le joueur pourra jouer avec ses jeux Xbox One sur la Xbox Series X

Phil Spencer laisse aussi entendre qu’Halo Infinite sera l’un des titres du lancement (avec le prochain Hellblade ?), ce qui pourrait être un très gros coup sur le marché US. Tout n’est pas précisé, mais le patron de la branche Xbox donne déjà rendez vous à l’E3 pour les infos complémentaires (XCloud, jeux de lancement, etc.). Grosse info aussi, la fin annoncée des remasters, en tout cas pour les studios first party de Microsoft. Concrètement, cela signifie que les jeux sortis récemment sur Xbox One/One X seront mis à jour vers la Xbox Series X via un simple patch GRATUIT. Les joueurs n’auront donc pas à passer deux fois à la caisse pour profiter de meilleurs rendus sur leur Series X.

On notera enfin que ce long message de Phil Spencer, au plus fort de la crise du Coronavirus, ressemble à un coup de force, comme si Microsoft ne craignait pas les conséquences du ralentissement de l’économie et des usines chinoises. Autre explication : Microsoft aurait passé commande des composants de la Xbox Series X bien avant Sony, ce qui lui assurerait des stocks et un prix constant, une hypothèse pas si folle alors que des rumeurs insistantes font état des difficultés de Sony à se fournir en RAM « au juste prix », ce qui impacterait lourdement sur le tarif final de la PS5. Toujours selon ces sources, le tarif de la PS5 pourrait grimper à 500 dollars, soit le prix supposé de la Series X, sachant que la « PlayStaycheune » serait nettement moins puissante que la Series X (9 ou 10 Tflops en fonction des rumeurs).