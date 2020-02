CD Projekt Red (The Witcher) devient le second plus gros studio de jeu vidéo en Europe

« C’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ? … C’est une péninsule ! ». CD Red Projekt est devenu en cette journée du vendredi 21 février 2020 le second studio de jeu vidéo en Europe, juste derrière un certain Ubisoft ! Le studio indé (car il s’agit bien de cela) à l’origine de la fabuleuse trilogie The Witcher vient d’atteindre la capitalisation boursière de 8 milliards d’euros ! L’engouement des investisseurs s’explique principalement par les excellentes ventes de The Witcher 3: Wild Hunt, de nouveau en tête des classements suite à la sortie de la série The Witcher produite par Netflix.

The Witcher 3 : Wild Hunt à nouveau dans le top des ventes suite au succès de la série Netflix

Cyberpunk 2077 s’annonce comme l’un des jeux les plus ambitieux de l’année. Sa sortie est programmée au 17 septembre

Les actionnaires tablent aussi sans doute sur le succès attendu (et quasiment programmé) de Cyberpunk 2077, un jeu de rôle se déroulant dans un univers futuriste avec notamment l’acteur Keanu Reeves dans le rôle d’un PNJ (personnage non joueur). La réussite du studio polonais est d’autant plus spectaculaire que ce dernier est à la fois producteur, développeur et distributeur de ses titres. En revanche, les moyens considérables que le studio met à disposition de ses projets AAA sont à l’identiques de ceux d’Ubisoft. Ainsi, des centaines de personnes ont travaillé à la création de The Witcher sans oublier la très décriée pratique du « crush » (sur-travail) en fin de projet.