Snapdragon X60 : Qualcomm lève le voile sur sa troisième génération de modem 5G

Alors que les smartphone 5G ne sont encore qu’une composante ultra-minoritaire de la base installée mobile et que les opérateurs démarrent à peine le déploiement des réseaux de 5ème génération, Qualcomm en est déjà à sa troisième génération de modem 5G ! Le géant américain vient de dévoiler le X60, successeur déclaré des X50 et X55. Cette nouvelle puce modem a été gravée en 5nm et devrait donc prendre moins de place pour des performances équivalentes aux modèles antérieurs.



Le X60 prend aussi (enfin?) en charge l’agrégation des bandes sous les 6 GHz ainsi que les ondes millimétriques. L’addition des débits permettrait au nouveau composant d’atteindre les 7,5 Gbit/s en download et les 3 Gbit/s en upload. Le nouveau module d’antenne QTM355 s’avère plus compact et plus performant que le QTMS252. Apple pourrait équiper ses prochains iPhone 12 avec ce module… ou bien passer par un composant « maison ». Si l’on prend en compte le calendrier habituel des annonces, le modem X60 devrait être intégré dans les smartphones Android qui sortiront sur le marché en 2021.