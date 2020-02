Huawei dans le viseur du Département américain de la Justice pour espionnage industriel

Un nouveau cap vient d’être franchi; pointé du doigt par Donald Trump et touché par une mesure d’embargo commercial, Huawei se retrouve cette fois dans le viseur du Département de la Justice (DoJ), ce dernier accusant la firme chinoise d’espionnage industriel à l’encontre de 6 société américaines. Après enquête, le DoJ estime que Huawei a dérobé la propriété intellectuelle de plusieurs sociétés US en se servant d’ « employés-taupe » pour la récupération d’informations sensibles et/ou confidentielles, des employés dont les actes d’espionnage auraient même été rémunérés par Huawei.

Pour le président de la commission du renseignement du Sénat américain, Richard Burr, « Cet acte d’inculpation brosse un portrait accablant d’une organisation illégitime manquant de la moindre considération envers la loi ». Pour faire bonne mesure, le DoJ ainsi que le FBI accusent aussi Huawei d’avoir menti aux enquêteurs et d’avoir fourni de l’aide logistique à l’Iran et à la Corée du Nord, soit du matériel dédié à la surveillance des citoyens de ces deux pays.

Huawei n’a pas encore répondu à ces énièmes accusations, mais le « cas » du géant asiatique semble de plus en plus critique : l’embargo américain a des conséquences directes sur le marché de la 5G, dans lequel Huawei est souvent mis à l’écart des appels d’offre (l’Angleterre, l’Allemagne et d’autres pays européens imposent de très lourde contraintes au fabricant), et pèse aussi considérablement sur la division mobile du fabricant, les appareils de la firme ne pouvant plus être vendus avec les services Google péinstallés.