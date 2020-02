Une taxe pour accéder aux réseaux sociaux, la nouvelle idée d’un député

Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle apparenté au groupe MoDem, a eu une idée : et si les Français étaient taxés à chaque fois qu’ils consultaient les réseaux sociaux ?

Cette proposition a été faite dans une question adressée au ministère de la Culture, comme l’a repéré Next Inpact. C’est en lien avec la contribution à l’audiovisuel public (CAP), étant donné que la télévision attire de moins en moins de monde, à l’inverse des smartphones et d’Internet.

« Certains concitoyens demandent une suppression de la CAP car ils considèrent que les programmes proposés ne sont pas à la hauteur des attentes des téléspectateurs, notamment dans le domaine culturel, malgré la diversité et le nombre de chaînes », explique le député. Il propose alors « une taxation minime sur chaque connexion à un réseau social », sans pour autant dire quel serait le montant.

Un tel processus demanderait des contrôles très bien rodés, c’est certain. Dans la foulée, le député explique qu’un tel mécanisme « permettrait d’identifier les usagers et par conséquence limiter les attaques racistes, antisémites, sexistes et homophobes sous couvert d’anonymat ».

Il est certain qu’une telle taxe ne plairait pas aux internautes, surtout que le député propose un coût pour chacune des connexions. Mais Laurent Garcia est au moins un peu lucide et reconnaît que cette taxe « semble difficilement applicable ».