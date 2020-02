Les USA et l’Allemagne impliqués dans une affaire d’espionnage international via la société Crypto AG

Trois médias – le Washington Post, la télévision allemande ZDF et la radio-télévision suisse SRF – viennent de lâcher ce qui pourrait bien être l’affaire d’espionnage de ces dernières… décennies. Après une enquête fouillée, plusieurs journalistes ont en effet appris que l’Allemagne et les Etats-Unis avaient espionné de nombreux pays de 1970 jusqu’aux années 2010 en utilisant les « outils » d’une même société de chiffrement, Crypto AG.

Les services de renseignement allemands et américains ont racheté conjointement la société suisse Crypto AG en 1970 (au nez et à la barbe des services français, qui lorgnaient dessus), puis ont « cracké » les outils informatiques de la société (à l’insu de la plupart des employés) afin d’écouter les conversations privées et chiffrées d’officiels et membres de gouvernements de nombreux pays. Les solutions Crypto AG – blindées de Backdoors – ont en effet été vendues à près de 120 pays, un cheval de Troie massif au service exclusif de la NSA et des services de renseignement allemands.

Si l’on en croit les documents récupérés par les journalistes-enquêteurs, l’Allemagne aurait arrêté d’espionner via les outils de Crypto AG dès la fin des années 70; en revanche, les Etats-Unis ont attendu 2018 pour revendre la société, alors que les systèmes de chiffrement renforcés (clefs 128 bits) envahissaient les smartphones. CryptoAG appartient aujourd’hui à la société suédoise Crypto International.