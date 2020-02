Windows 10 : le menu Démarrer invite les utilisateurs de Firefox à passer sur Microsoft Edge

Microsoft Edge a beau être le navigateur par défaut de Windows 10, il ne connaît pas un succès. Sa part de marché est de 2,17% seulement, ce qui est bien inférieur à Google Chrome (64,1%), Safari (17,21%), Firefox (4,7%) et les autres.

Comment faire pour attirer du monde ? Microsoft a trouvé une solution : attirer ceux qui utilisent un autre navigateur. Les personnes qui ont Firefox par exemple ont le droit à un message quand ils ouvrent le menu Démarrer : « Vous utilisez toujours Firefox ? Microsoft Edge là ! », peut-on lire. Un clic sur ce qui pourrait être considéré comme de la publicité ouvre Microsoft Edge directement.

À noter que la recherche « Internet Explorer » dans le menu Démarrer peut afficher un pop-up invitant l’utilisateur à télécharger Microsoft Edge. « Le nouveau Microsoft Edge est là. Même nom, tout nouveau navigateur », peut-on lire.

Microsoft commence réellement à faire de la publicité pour Edge parce qu’il a récemment reçu une mise à jour majeure qui change le moteur de rendu pour basculer sur Chromium, à l’instar de Google Chrome. Le nouveau Edge est plus rapide, supporte bon nombre de sites, gère les extensions déjà proposées sur Chrome et plus encore. Microsoft a envie que les utilisateurs de Windows 10 passent dessus sachant que l’expérience a été améliorée.

Pour totalement désactiver ce type d’alertes, rendez-vous dans les paramètres de Windows 10, Personnalisation > Démarrer et décocher « Afficher occasionnellement des suggestions dans le menu Démarrer ».