Troublant : une mère sud-coréenne interragit avec l’avatar VR ultra-réaliste… de son enfant décédé

La perte d’un enfant est sans doute le drame le plus atroce qui puisse être vécu par des parents. Jan-ji Sung est une maman éplorée, dévastée même par la perte de Naeyong, sa petite fille de 5 ans qui a été emportée par une maladie orpheline il y a trois ans. Profitant de Confronté à cette situation, la société Middle-East Broadcasting Center a eu l’idée de mettre en place une expérience en réalité virtuelle à la fois originale… et très troublante (pour ne pas dire dérangeante), expérience qui consiste à faire en sorte que Jan-ji Sung puisse revoir sa fille Naeyong en réalité virtuelle ! Après huit mois d’un énorme travail de modélisation, la maman effondrée a donc pu rencontrer « de visu » l’avatar ultra-réaliste de sa fille, des instants d’autant plus chargés d’émotion que la mère est équipée de gants haptiques permettent de simuler la sensation du toucher.



Cette expérience VR, la première de ce type, ne manque pas de soulever de nombreuses questions éthiques : n’y a t-il pas un risque de perturber encore plus des parents psychologiquement au bord du gouffre, et pourquoi exhiber sur une chaîne de télé ce moment de drame personnel ? Il n’en reste pas moins que les réactions à la vidéo, largement positives, semblent indiquer que les lignes de démarcation morales sont peut-être aussi, avant tout, de nature générationnelle. La « Black-Mirrorisation » du monde fait souvent peur, mais comment éviter les pires dérives technologiques si l’on s’empare de chaque nouveauté comme une évidence ne demandant jamais à être analysée et moralement évaluée ?