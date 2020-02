YouTube annonce la fin définitive de son ancien design

Le dernier changement majeur du design de YouTube remonte à 2017, quand le site de vidéos a basculé sur le Material Design et a ajouté des nouveautés, dont le mode sombre. Il se trouve que l’ancien design est toujours accessible depuis trois ans pour certains appareils/navigateurs ou pour ceux qui voulaient revenir en arrière. Google annonce maintenant que ce design va définitivement disparaître.

« 2020 a commencé et les anciennes versions ne comportent pas un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de design que nous avons introduites au cours des trois dernières années », explique Google sur son site. « C’est pourquoi l’ancienne version disparaîtra en mars et vous ne pourrez accéder qu’aux nouvelles versions pour profiter du meilleur de YouTube », ajoute le groupe. Les utilisateurs n’auront donc plus le choix : ce sera le nouveau design et pas autre chose.

Certaines extensions et scripts permettent de revenir à l’ancien design à ce jour en désactivant Polymer (ce sur quoi le nouveau YouTube est basé), mais elles deviendront inutiles en mars. C’était fort utile pour les utilisateurs de Firefox à une période puisque la navigation sur YouTube était lente à cause de Google qui s’était appuyé sur Polymer 1 pour concevoir son nouveau design, alors que plusieurs navigateurs l’avait abandonné. Des changements ont été faits l’année dernière et YouTube se repose maintenant sur Polymer 3, qui est bien géré par Firefox et les autres.