Google Maps change d’icône et ajoute de nouvelles fonctions pour ses 15 ans

Google Maps a 15 ans et profite de cet anniversaire pour proposer des nouveautés. « Aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs font confiance à Google Maps pour explorer la planète et nous célébrons nos 15 ans d’existence avec une nouvelle identité visuelle et plusieurs actualités, fondées sur les contributions de nos utilisateurs », explique Google.

Une nouvelle version de l’application iOS et Android est déployée et donne accès à une nouvelle icône en forme d’épingle. Il y a aussi cinq nouveaux onglets :

: il contient des informations, notes et avis sur 200 millions de lieux à travers le monde, notamment des restaurants, attractions locales et sites touristiques Trajets : il aide à emprunter l’itinéraire le plus efficace

: il offre la possibilité de partager ce que vous savez sur votre environnement, comme des détails sur les routes et les adresses, les lieux manquants, des avis sur les commerces et des photos Actualités : il liste des lieux tendance incontournables dénichés par des experts et des éditeurs locaux, comme Time Out

Du côté des nouveautés, Google dit que les utilisateurs pourront bientôt connaître :

: pour un trajet plus confortable, regardez à l’avance si les autres voyageurs ont trouvé qu’il faisait plutôt froid ou plutôt chaud dans le moyen de transport L’accessibilité : si vous avez des besoins spécifiques ou qu’il vous faut une assistance particulière, vous pouvez désormais identifier les lignes de transports en commun qui mettent du personnel à la disposition des usagers, qui ont des accès et des sièges aménagés, des boutons d’arrêt adaptés ou des dispositifs lumineux très visibles

: pour vous sentir plus à l’aise, vérifiez si le moyen de transport embarque un dispositif de surveillance, qu’il s’agisse de la présence d’un agent de sécurité, de caméras de vidéo-protection ou d’une ligne téléphonique d’assistance Le nombre de voitures disponibles : au Japon uniquement, vous pouvez choisir un itinéraire en fonction du nombre de voitures, afin d’augmenter vos chances d’avoir une place assise

Enfin, Google annonce que Live View (la navigation en réalité augmentée) va proposer une meilleure assistance lorsque vous cherchez un endroit. Vous pourrez voir rapidement à quelle distance et dans quelle direction se trouve ce lieu. Ce sera en place au fil des prochains mois.