Bouygues Telecom : les forfaits 5G seront proposés avec quelques euros en plus

Orange ne sera pas le seul à revoir à la hausse le prix de ses forfaits une fois que la 5G sera lancée. Bouygues Telecom fait savoir que quelques euros en plus chaque mois seront à prévoir pour profiter des nouveaux forfaits qui seront lancés cet été.

C’est Benoît Torloting, directeur général adjoint en charge des opérations grand public et entreprises de Bouygues Telecom, qui l’a annoncé dans l’émission De quoi j’me mail. Il commence en expliquant que « les forfaits mobiles en France aujourd’hui sont parmi es moins chers d’Europe, mais les consommateurs utilisent de plus en plus de data dans les contenus. Pour écouler les données dans le réseau, cela ne se fait pas tout seul, il faut investir considérablement pour absorber ce trafic, notamment aujourd’hui dans la 5G ». C’est là que la hausse de prix est annoncée : « Donc quand les forfaits deviennent de plus en plus complets en termes de Go et de services, il n’est pas absurde d’imaginer que les prix vont s’ajuster à la marge, peut-être de quelques euros, pour pouvoir faire en sorte qu’on puisse écouler ce trafic data et apporter de nouveaux services ». Naturellement, aucun prix précis n’a été communiqué.

Pour ce qui est de l’usage, Benoît Torloting dit que la 5G sera plus une évolution qu’une révolution par rapport à la 5G. Au départ, elle permettra surtout d’apporter de la capacité, ce qui permettra d’avoir de bons débits et moins de saturations comme cela peut être le cas avec la 4G dans certaines régions. Puis autour de 2023, la 5G sera encore plus rapide, aura une latence réduite et c’est à partir de ce moment que de nouveaux usages et services vont pouvoir être créés.

Et la concurrence au fait ? Orange a déjà dit que la 5G sera lancée cet été chez lui. Du côté de SFR, on indique 2020 sans plus de précision. Et chez Free Mobile, il n’y a pas de communication particulière.