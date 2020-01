Orange va proposer ses forfaits 5G cet été avec « un prix attractif »

Stéphane Richard a été interviewé aujourd’hui sur Radio Classique pour notamment parler de la 5G. Le PDG d’Orange a évoqué le lancement des forfaits 5G pour le public qui interviendra pendant l’été 2020.

« On lancera notre offre 5G dès l’été, probablement vers juin/juillet », a indiqué Stéphane Richard. Il ajoute : « L’exercice va être de proposer la 5G à un prix attractif bien entendu pour que les gens l’adoptent rapidement » avec un modèle vertueux, dans l’idée que les forfaits aient « plus de quantité, plus de data, plus de débit pour peut-être un petit peu plus d’argent », mais « on sera dans des zones très voisines de la 4G ».

Naturellement, le prix pour l’acquisition des fréquences 5G par les opérateurs pourrait être un élément à considérer pour définir un prix pour les forfaits aux clients. Mais Stéphane Richard n’a pas cette vision, expliquant que « les acquisitions de fréquences, ce sont des raisonnements économiques sur 20 ans et ce n’est pas cela qui va nous amener à fixer un prix d’offre dès cette année ».

Orange va d’abord proposer la 5G dans une dizaine de villes. L’opérateur historique mène actuellement des expérimentations dans quelques lieux, dont Marseille, Lille et Nantes pour ne citer que ces villes. Il est d’ailleurs possible que celles-ci soient les premières couvertes pour le grand public.