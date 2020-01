Galaxy S20 disponible le 6 mars, les réservations sont déjà proposées par Samsung

Les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra seront officiellement annoncés le 11 février par Samsung. Cela n’empêche pas le constructeur de déjà proposer la réservation des smartphones, alors que tous les détails techniques n’ont pas été dévoilés publiquement.

Sur son site, Samsung offre la possibilité de s’inscrire et indique au passage que les premières livraisons se feront à partir du 6 mars. Les fans de la marque devront donc attendre un peu plus de trois semaines entre l’annonce et la réelle disponibilité.

En l’état, Samsung ne dit rien de précis sur les réservations qui donneront accès à la précommande. Les prix ne sont pas dévoilés, tout comme les cadeaux qui seront offerts pour chaque précommande. Les fuites ont déjà indiqué toutefois que Samsung offrira ses nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds+, qui seront aussi annoncés le 11 février prochain.

Seul le site américain de Samsung semble proposer les réservations pour l’instant. Le site français avec le même lien indique « La page que vous demandez est introuvable ». Il est possible que cela change d’ici les prochaines heures ou les prochains jours toutefois.

Si l’on en croit les fuites, le Galaxy S20 5G sera facturé entre 900 et 1 000 euros, le Galaxy S20+ 5G entre 1 050 et 1 100 euros et le Galaxy S20 Ultra 5G coûterait 1 300 euros.